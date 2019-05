Gli allievi di Markus Bellheim in concerto a Palazzo Ricci

Gli allievi del Conservatorio di Monaco di Baviera sotto la direzione del pianista Markus Bellheim si esibiscono in concerto sabato 11 maggio alle ore 18 nel Salone di Palazzo Ricci a Montepulciano.Markus Bellheim è un pianista conosciuto a Montepulciano e straordinari sono i suoi concerti, ma è anche un validissimo preparatore e i suoi allievi lo dimostreranno dopo una settimana di intensi studi eseguendo tra gli altri R. Schumann Sonata n.2 in sol minore, op. 22; S. Rachmaninov Prelude; A. Skrjabin Sonata n. 9 in fa maggiore op. 68 e J.S. Bach Preludio e fuga in sol maggiore, BWV 541.Gli allievi, tutti della classe di Monaco di Baviera sono: Stephan Axtner, Anastasija Aleksic, Robert Daniel, Haruka Ebina, Vincent Neeb, Stefan Pajanovic, Kseniia Shor, Daniel Weiss.Accademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci, MontepulcianopresentaSabato 11 maggio 2019 - ore 18.00GIOIELLI PER IL PIANOFORTEcon gli allievi di Markus BellheimMusiche di Rachmaninov, Skrjabin, Schumann, Bach e altri.Euro 8,00 - 5,00/studenti e residenti