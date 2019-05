Angiolini e Bonafè venerdì 17 maggio ad Acquaviva

Prosegue con grande partecipazione la campagna del centrosinistra poliziano, venerdì alle 21.15 al Teatro dei Concordi con uno sguardo all’Europa

Michele Angiolini incontrerà i cittadini di Acquaviva venerdì 17 maggio, alle ore 21.15 al Teatro dei Concordi. Ospite della serata sarà Simona Bonafè, candidata alle Elezioni Europee nelle liste del Partito Democratico. Una serata dedicata ai progetti per Montepulciano, all’ascolto dei cittadini della frazione poliziana e ai temi dell’Europa, decisivi per il futuro del nostro territorio, dell’Italia e dell’Unione Europea. Il titolo dell’appuntamento è “Montepulciano chiama l’Europa” ed è organizzato dalla coalizione Centrosinistra per Montepulciano.“Per quanto riguarda l’importante frazione di Acquaviva – fa sapere Angiolini – perseguiremo ogni azione che abbia il fine di deviare il traffico pesante fuori dall’abitato per migliorare la vivibilità del centro. Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla realizzazione dei marciapiedi in Via Leopardi per migliorare la sicurezza nella strada che porta alle scuole. Ritengo molto importante pure il collegamento tra Via delle vecchie Mura e Via del Tombino, in modo da poter migliorare gli accessi e le uscite senza più creare difficoltà agli utenti, e dovrà essere completata l’opera di messa in sicurezza dei pedoni lungo l’asse principale della 326 partendo da Tre Berte fino a tutto l’abitato di Acquaviva”.“Procederemo con i lavori per l’edificio Ex-Cocconi – aggiunge il candidato – per ripristinare la scuola materna nella sua sede originale e rendere fruibile il primo piano anche per le associazioni del territorio. Invito tutti i cittadini di Acquaviva a partecipare all’incontro al Teatro dei Concordi per condividere le soluzioni migliori alle loro esigenze, ascoltando le richieste di chi ci vive e lavorando come sempre per garantire lo sviluppo del territorio e la tutela del bene comune”.