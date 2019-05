''Clarinettissimo'', concerto dedicato al clarinetto a Palazzo Ricci di Montepulciano

Settimana dedicata al clarinetto a Palazzo Ricci. Thomas Lindhorst del conservatorio di Detmold presenta la sua classe internazionale di uno strumento dal timbro suadente e grintoso allo stesso tempo. Un programma eclettico che permette al pubblico di attraversare varie fasi storiche dello strumento: Ferenc Farkas Antiche danze ungheresi; Mozart Concerto per clarinetto in la maggiore (II. Adagio); Mendelssohn, Konzertstück op. 114, e ancora Concerto per clarinetto op. 36 di Franz Krommer. Al pianoforte Hiroko Arimoto e Sumi Lee.L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 18 presso il Salone cinquecentesco dell’Accademia di Palazzo Ricci a Montepulciano.Biglietti a 8€ e 5€ studenti e residentiAccademia di Musica e Arte di Palazzo RicciFondazione Cantiere Internazionale d’ArtepresentanoCLARINETTISSIMO.Farkas, Mozart, Mendelssohn, Krommer e altri.Con gli allievi della classe di Thomas LindhorstAl pianoforte Hiroko Arimoto e Sumi LeeVenerdì 24 maggio 2018 - ore 18.00 // Salone di Palazzo RicciMontepulciano//