Evade dai domiciliari: incarcerato 44enne di Montepulciano

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 maggio, a Montepulciano, i carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione ad un ordine di sospensione cautelativa della detenzione domiciliare e contestuale ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siena il 22 maggio scorso, nei confronti di un 44enne poliziano, con precedenti denunce a carico.Il provvedimento è scaturito dalle segnalazioni inoltrate all’autorità giudiziaria dai militari del locale Radiomobile in relazione all’inottemperanza alle prescrizioni del regime detentivo domiciliare da parte dell'uomo, il quale si era allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio per due volte nel corso dei precedenti mesi di marzo e aprile, come rilevato in occasione delle periodiche ispezioni dei carabinieri.In un’occasione il 44enne era stato inoltre sorpreso ad acquistare della sostanza stupefacente da uno spacciatore del luogo, nei pressi di un esercizio commerciale di Montepulciano. Dopo la redazione dei relativi verbali l’uomo è stato associato alla casa circondariale “Santo Spirito” di Siena.