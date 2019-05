Montepulciano, arrestato dai carabinieri spacciatore pregiudicato

Continua l’offensiva dei carabinieri della provincia di Siena per il contrasto allo spaccio di stupefacenti, con ulteriori concreti risultati.Ieri sera, venerdì 24 maggio, a Montepulciano, i militari della locale Compagnia hanno colpito ancora arrestando un 56enne pregiudicato poliziano che stavano monitorando da tempo.Da posizioni defilate i carabinieri hanno osservato con l'ausilio di binocoli piazza Don Minzoni, tanto da poter cogliere ben quattro azioni di spaccio compiute dal pusher. Nell’ultima circostanza i militari hanno recuperato addosso ad un consumatore di stupefacenti, fermato subito dopo nelle vie circostanti, un grammo di cocaina appena ricevuto dallo spacciatore.I carabinieri in borghese hanno quindi deciso di procedere all'arresto del 56enne e lo hanno condotto in caserma per effettuare una perquisizione personale: nei calzini dell’uomo gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto 9 grammi di eroina suddivisi in 18 dosi, confezionate in palline termosaldate.Successivamente è stata sottoposta a perquisizione la sua abitazione con ulteriori risultati. Oltre ad un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per confezionare le dosi, sono stati rinvenuti 47 flaconi di metadone."Si assiste - spiegano i Carabinieri - ad un ritorno di vecchie forme di tossicodipendenza, come quella da eroina, che in una certa recente fase storica, sembrava essere stata superata dalla diffusione di droghe meno tradizionali come quelle sintetiche."L'arrestato dovrà ora rispondere dell’accusa di spaccio di stupefacenti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, che è stata informata dai militari della Sezione Operativa di Montepulciano che hanno operato nella circostanza.