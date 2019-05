A Montepulciano in arrivo la delegazione della città gemellata di Moulins: tre giorni di visite ed incontri

Un gruppo di oltre cinquanta cittadini della città francese di Moulins sono in arrivo a Montepulciano, secondo il patto di gemellaggio firmato dai Sindaci delle due città oltre venti anni fa.Da allora regolarmente, ad anni alterni, in Italia ed in Francia si realizzano incontri fra i cittadini delle due città onde stabilire e far crescere rapporti di amicizia fra le persone e conoscenza degli usi e delle ricchezze dei territori. L’ospitalità è garantita dalle famiglie che aderiscono al progetto, voluto, sin dagli inizi della sua esistenza, dalla Comunità Europea presso tutti gli stati membri.Dall’arrivo giovedì sera fino alla partenza di lunedì mattina, un intenso programma attende gli amici francesi; la comitiva farà tappa a Chiusi, alla scoperta delle antichità etrusche e delle catacombe cristiane, nonché per un’esperienza di gastronomia locale al lago, poi a Perugia, per una visita guidata delle straordinarie bellezze dello storico capoluogo umbro ed un fine giornata sul lago Trasimeno.Domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, i cittadini italiani e francesi con neo sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, celebreranno in forma ufficiale il patto di amicizia nel Palazzo comunale e si concederanno una passeggiata nel centro storico e nel giardino botanico di Parco Villa Trecci.