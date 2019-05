Montepulciano, fine settimana di concerti a Palazzo Ricci

L’Accademia di Palazzo Ricci non è soltanto luogo di studi musicali d’eccellenza ma è anche altre cose: performance, arte contemporanea, installazioni, musica elettronica. Lo vedremo in questo impegnativo week-end ricco di tre concerti e di una visita guidata del Palazzo disegnato da Baldassarre Peruzzi.Venerdì 31 maggio alle 18 nel Salone, e domenica 2 giugno, dalle 11 alle 17, al 2° piano appena ristrutturato si esibiscono gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Münster sotto la guida musicale e artistica di Peter Schumbrutzki, allievo di Georg Baselitz. Una lunga performance di arte contemporanea fatta di musica, improvvisazione, installazioni che Schumbrutzki ha chiamato Sound Art.Sabato 1 giugno concerto di violino della master del maestro Barnabás Kelemen, strepitoso solista ungherese noto in tutto il mondo. Verranno eseguiti, tra gli altri, brani di Mozart, Brahms e Ciaikovskyij. Al pianoforte Julia Okruashvili.Domenica 2 giugno, insieme alla Sound Art installata al 2° piano verrà offerta una visita guidata dell’intero Palazzo su prenotazione a partire dalle ore 15.Biglietti a 8€ e 5€ studenti e residenti solo per gli eventi di venerdì e sabato.Domenica ingresso libero.