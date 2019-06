Montepulciano, controlli antidroga alla stazione autobus e negli istituti scolastici

Nell’ambito del contrasto al consumo degli stupefacenti tra i giovanissimi, questa mattina, martedì 4 giugno, i militari della Compagnia Carabinieri di Montepulciano con l’ausilio di unità cinofila del Nucleo Carabinieri Cinofili di Firenze, hanno effettuato diversi controlli preventivi antidroga presso la stazione degli autobus di Montepulciano e presso alcuni istituti scolatici del comune Poliziano.Le attività di controllo sono iniziate di prima mattina con ispezioni approfondite su diversi autobus provenienti dai comuni limitrofi. Da lì le operazioni sono proseguite negli istituti del centro poliziano, controllando i locali di uso comune degli studenti e alcune aule, dove “a campione” sono stati sottoposti al sensibile fiuto del cane antidroga alcuni zaini degli studenti.L’operazione si è conclusa con il sequestro di alcuni grammi di marijuana e hashish e con un maggiorenne segnalato alla Prefettura di Siena per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.Controlli analoghi proseguiranno nei prossimi giorni per monitorare l’entità del fenomeno dello spaccio di droga in Valdichiana, anche alla luce dei recenti sequestri compiuti recentemente dalla Compagnia Carabinieri di Montepulciano.