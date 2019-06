Presentata la nuova Giunta Comunale di Montepulciano per il 2019 - 2024

Il quadro delle deleghe, Luca Rubegni proposto come presidente del Consiglio

Angiolini sindaco e cinque assessori di cui due anche consiglieri comunali



Michele Angiolini, candidato della lista Costruire il futuro - Centrosinistra per Montepulciano ed eletto sindaco il 26 maggio con 4.093 voti, pari al 56,19% del totale, ha presentato la Giunta comunale di Montepulciano per il mandato amministrativo 2019 – 2024.



La nuova compagine è così formata:



Michele Angiolini – Sindaco

Deleghe: Urbanistica, Edilizia privata, Sanità, Comunicazione, Rapporti con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese.

47 anni, nato a Torrita di Siena, residente a Montepulciano, avvocato.

Consigliere comunale nel mandato amministrativo 2009 – 2014, gruppo Centrosinistra per Montepulciano. Assessore esterno dal 2014 al 2019 con deleghe alle Attività Produttive, Bilancio, Sviluppo agricoltura di vallata, Urbanistica ed edilizia privata.



Alice Raspanti – Assessore esterno

Vicesindaco, assessore a Istruzione, Lavori pubblici, Infrastrutture, Viabilità, Demanio, Patrimonio.

52 anni, nata a Siena, residente a Montepulciano, imprenditrice.

Assessore alle Attività produttive, Turismo, Gemellaggi, Caccia e pesca dal 2002 al 2004 (sindaco, Piero Di Betto)

Vicesindaco e assessore alle Attività produttive, Turismo, Servizi sociali, Gemellaggi, Caccia e pesca dal 2004 al 2009 (sindaco, Massimo Della Giovampaola)

Consigliere provinciale nel 2009 (da inizio mandato, per alcuni mesi)

Assessore all’Istruzione, Sport, Associazionismo, Partecipazione, Gemellaggi e Caccia e pesca dal 2009 al 2014 (sindaco Andrea Rossi)

Consigliere comunale dal 2014 al 2019, gruppo Centrosinistra per Montepulciano, con delega all’Associazionismo, Caccia e pesca e Gemellaggi. In questo mandato ha ricoperto, da gennaio 2018, anche il ruolo di capogruppo del Centrosinistra per Montepulciano.



Beniamino Barbi – Assessore esterno

Deleghe: Bilancio, Società partecipate, Trasporto Pubblico Locale, Personale

70 anni, nato a Castiglione d’Orcia, residente a Montepulciano, dirigente di banca.

Nel 1971 il primo impiego in banca, da allora ha proseguito la carriera con crescenti responsabilità, rivestendo ruoli manageriali.

E’ stato, da indipendente, segretario del primo Comitato di frazione istituito a Sant’Albino.



Emiliano Migliorucci – Assessore consigliere

Deleghe: Ambiente, Protezione civile, Lago di Montepulciano, Politiche sociali

45 anni, nato a Sarteano, residente a Montepulciano, fotografo libero professionista.

Dopo un impegno nelle associazioni culturali locali, è stato per dieci anni, in due soluzioni, Road manager e responsabile merchandising della band rock Bandabardò.

E’ stato vicepresidente del Comitato di partecipazione di Sant’Albino.



Lucia Rosa Musso – Assessore esterno

Deleghe: Cultura, Turismo, Sport

53 anni, nata a Viterbo, residente a Montepulciano, promotrice culturale.

Consigliere comunale nel mandato amministrativo 2004 – 2009 (gruppo Centrosinistra per Montepulciano), è stata presidente del Consiglio comunale dal 2004 al 2007 e consigliere delegato alle Pari opportunità.



Monja Salvadori – Assessore consigliere

Deleghe: Attività produttive (Commercio, Artigianato, Agricoltura e Industria), Caccia e pesca, Partecipazione

42 anni, nata a Torrita di Siena, residente a Montepulciano, avvocato.

Fa parte del Collegio dei probiviri di Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano, riconfermata alle recenti elezioni per il prossimo triennio.



La nuova Giunta comunale di Montepulciano è quindi formata dal sindaco più cinque assessori (come la precedente), di cui tre esterni e due consiglieri comunali, che mantengono la carica di consigliere. Solo Angiolini ed Alice Raspanti hanno avuto precedenti esperienze come componenti della Giunta comunale.



Dal punto di vista della rappresentanza politica, i componenti della nuova Giunta appartengono al Partito Democratico e al Partito Socialista (Emiliano Migliorucci) mentre Beniamino Barbi è indipendente.



Durante l’incontro con la stampa, il sindaco ha annunciato che il gruppo di maggioranza Centrosinistra per Montepulciano, in occasione del Consiglio comunale di insediamento, già convocato per sabato 15 giugno, proporrà per l’elezione a presidente dell’assemblea il consigliere Luca Rubegni.



Saranno poi attribuite alcune deleghe a consiglieri; nel dettaglio: Andrea Ciolfi, Bravìo delle Botti; Eleonora Contucci: Gemellaggi e Rapporti internazionali; Gianluca Fé: Politiche giovanili; Alberto Millacci: Associazionismo; Chiara Protasi: Pari opportunità, Pace, Diritti civili.