Montepulciano, sabato 15 giugno l'insediamento del Consiglio Comunale

Inizia l’attività dell’assemblea scaturita dalle elezioni del 26 maggio

La composizione del Consiglio, i primi adempimenti all’Ordine del Giorno

Si insedia sabato 15 giugno il nuovo Consiglio comunale di Montepulciano, scaturito dalle elezioni amministrative del 26 maggio. La seduta è convocata per le 9.30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in Piazza Grande. All’Ordine del Giorno tutti i punti indicati dalle norme per formalizzare l’insediamento e avviare l’attività dell’assemblea che resterà in carica fino al 2024.Quindi il Consiglio dovrà esaminare le condizioni di eleggibilità, conferibilità e compatibilità degli eletti e riceverà le comunicazioni relative ai consiglieri individuati come capigruppo consiliari. Il sindaco renderà il proprio giuramento e presenterà all’assise la Giunta comunale ed il vicesindaco. Si procederà quindi all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio comunale ed alla nomina della Commissione elettorale. Infine saranno nominati i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e sarà nominata la commissione incaricata della formazione degli elenchi dei giudici popolari.In occasione della presentazione alla stampa della nuova Giunta, il sindaco Michele Angiolini ha preannunciato che la maggioranza proporrà per la presidenza del Consiglio il proprio consigliere Luca Rubegni ed ha anticipato che il capogruppo del Centrosinistra per Montepulciano sarà Alberto Millacci; in entrambi i casi si tratta di consiglieri uscenti, gli unici di quella compagine.Questa la composizione del Consiglio comunale di Montepulciano per il mandato amministrativo 2019 - 2024.Del gruppo di maggioranza Centrosinistra per Montepulciano, che ha espresso il sindaco Michele Angiolini, fanno parte, oltre ai citati Millacci e Rubegni, anche Emiliano Migliorucci, Gianluca Fè, Monja Salvadori, Eleonora Contucci, Angela Cenni, Lara Pieri, Chiara Protasi, Andrea Ciolfi e Lucia Maccari.La lista Centrodestra per Montepulciano sarà rappresentata dal candidato sindaco Gianfranco Maccarone e da Gian Luca Andreozzi, Eleonora Faralli e Teresa Volpe.La lista Movimento 5 Stelle sarà presente in Consiglio con il candidato sindaco Mauro Bianchi.Come è noto, i consiglieri di maggioranza Migliorucci e Salvadori sono stati chiamati a far parte della Giunta ma conserveranno il proprio ruolo in Consiglio. Gli altri assessori sono Alice Raspanti (vicesindaco), Beniamino Barbi e Lucia Musso.La seduta sarà trasmessa in diretta streaming video e sarà quindi visibile collegandosi al link ww.magnetofo.it/streaming/montepulcianolive , disponibile anche sulla home page del sito del Comune e sul profilo Facebook dell’Ente.