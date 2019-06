''Echi d'acqua a Montepulciano'', doppio concerto all'Accademia di Palazzo Ricci

Da 8 anni il Conservatorio di Colonia arriva all’Accademia di Palazzo Ricci con il progetto “Echi di Montepulciano”: una riflessione sonora sui rapporti tra classicismo e moderno.



Quest’anno, in collaborazione con i Conservatori di Colonia, Friburgo e Saar, un gruppo di studenti e docenti si incontrano per elaborare insieme un programma in grado di rendere percepibili gli “echi” che ogni cultura trasmette. A dirigere il progetto la pianista Florence Millet, il compositore Johannes Schöllhorn e il direttore d’orchestra Manuel Nawri.



Due i concerti presentati al pubblico: venerdì 21 giugno alle ore 18 con musiche di Pierre Boulez, E. Cho, J. Schöllhorn, Georges Aperghis e quattro composizioni inedite di giovani allievi del conservatorio di Friburgo. Sabato 22, alla stessa ora, il classicismo di Mozart, Schubert, Beethoven.



Biglietti a 8 € e 5 € studenti e residenti



Accademia di Musica e Arte di Palazzo Ricci

ECHI D’ACQUA A MONTEPULCIANO

Concerto dei docenti e studenti del Laboratorio Musica contemporanea dei Conservatori di Colonia, Friburgo e Saar.

Sotto la direzione di Florence Millet, Johannes Schöllhorn e Manuel Nawri

Venerdì 21 e Sabato 22 giugno 2019 ore 18

Salone di Palazzo Ricci - Montepulciano