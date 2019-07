Doppio incidente sull'A1 nel pressi dell'uscita Valdichiana: 12 feriti e una vittima

Doppio incidente stradale con consueguenze mortali nel tratto dell'A1 tra l'area di servizio Montepulciano e l'uscita Valdichiana. I Vigili del Fuoco del Comando di Siena distaccamento Montepulciano sono intervenuti al km 390, dove sono rimasti coinvolti un autocarro ed una vettura.Durante il soccorso, al km 390+800, è avvenuto un secondo incidente dove sono state coinvolte tre autovetture. Nel totale dei due sinistri 12 feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, mentre per una persona è stato constatato il decesso. Sul posto anche la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica del sinistro.