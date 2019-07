Festival & Academy 2019, il festival dellâ€™Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci di Montepulciano

Festival & Academy 2019, il festival dell’Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci di Montepulciano

Dall’11 al 13 luglio l’Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci di Montepulciano presenta il suo annuale Festival.



Tre bellissimi concerti sotto la direzione artistica di Ariadne Daskalakis e la partecipazione dei soci dell’Associazione senza scopi di lucro che finanzia, insieme ai Conservatori della Renania Westfalia e a istituzioni federali, l’attività ormai più che ventennale di questa istituzione musicale tedesca unica in Italia.



Giovedì 11 alle 18.30 nella affascinante Chiesa del Gesù l’orchestra da camera Orchesterzentrum NRW di Dortmund diretta da Daniel Geiss e con il violoncellista Alexander Hülshoff eseguirà un programma con musiche di J.S. Bach, M. Fera, I. Stravinskij e P. Čajkovskij. Il concerto è in coproduzione con il Cantiere Internazionale d’Arte.



Venerdì 12 in una matinée alle ore 11 nel Salone di Palazzo Ricci concerto per oboe e corno inglese con la Masterclass di Christian Wetzel, Gundel Jannemann-Fischer e Peter Veale. Al piano Kei Hikichi.



Infine sabato 13 alle 20.30 a Palazzo ricci l’attesissimo concerto del vincitore dell’International Beethoven Competition Bonn: Alberto Ferro. Pianista dalla radiosa carriera che eseguirà la Kreisleriana op.16 di R. Schumann, la sonata n. 2 op. 35 di F. Chopin e la Rapsodia ungherese n.12 di F. Liszt.



Biglietti a 10 e 8 € e a 7 e 5 € per quello della matinée.