Licei Poliziani, ecco le eccellenze della maturità 2019

Sono 18 gli studenti dei Licei Poliziani che si sono diplomati con 100 e in 3 possono vantare, insieme al massimo risultato, anche la lode

Esami conclusi e risultati finali pubblicati, anche la maturità 2019 è stata archiviata e per gli studenti dei Licei Poliziani si può dire aperta ufficialmente la stagione estiva. Quella del 2019 sarà sicuramente ricordata come la maturità ‘riformata’, con due soli scritti e l’orale con l’insidia della busta degli argomenti.Il bilancio dei Licei Poliziani è comunque positivo, gli studenti si sono dimostrati molto bravi e preparati e hanno affrontato le prove con molta precisione e tenacia, andando a confermare il trend positivo degli scorsi anni che ha visto molti alunni raggiungere ottimi risultati.18, in tutto, gli studenti che hanno ottenuto il prestigioso 100 e in 3 hanno conquistato anche la lode. I tre studenti che possono vantare, tra un tuffo e l’altro, la lode che accompagna il voto massimo sono: Alfea Renzini della 5ªA Liceo delle Scienze Umane, Niccolò Picchiarelli della 5ªA Liceo Scientifico e Garavelli Giacomo 5ªAB del Liceo Scientifico.Mentre gli studenti che si sono diplomati con 100 sono: Corso Durando, Giorgina Nardi e Santini Giada della 5ªA del Liceo Classico; Gioele Benocci della 5ªAB del Liceo Scientifico, Giulio Benedetti, Matteo Caldi, Alessia Canestrelli e Giacomo Margheriti della 5ªAC del Liceo Scientifico; Emma Bernardini della 5ªA, Angelica Iacomini e Martina Terziani della 5ªB del Liceo della Scienze Umane; Viola Biancolini della 5ªCD e Agnese Bagnasco, Rebecca Della Lena e Tania Melone della 5ªDE del Liceo Linguistico.“Anche quest’anno dai Licei Poliziani sono usciti molti studenti con il massimo dei voti. Questi risultati non altro che motivo d’orgoglio, non solo per gli studenti e per le loro famiglie, ma per tutta la nostra scuola e per tutto il corpo docente che durante l’anno ha preparato i ragazzi ad affrontare le prove in maniera eccellente ed esemplare. Con questi risultati, i Licei Poliziani rappresentano, sicuramente, l’eccellenza scolastica del nostro territorio” è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi che, augurando buone vacanze a tutti, rinnova i suoi complimenti a tutti i ragazzi appena diplomati.