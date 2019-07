Ruba orologio di valore ad anziano: 21enne individuata e denunciata dai Carabinieri

Nella giornata di ieri, domenica 14 luglio, a Montepulciano, i Carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 21enne rumena per furto aggravato.Il 19 giugno scorso, la giovane donna, senza fissa dimora con diverse denunce per fatti analoghi, si era avvicinata ad un ottantenne chiedendo insistentemente di farla entrare in casa con la proposta di offrire delle prestazioni sessuali. Nonostante il rifiuto dell'anziano, la giovane era riuscita comunque ad entrare repentinamente nell'appartamento dell'uomo e, con la scusa di volergli comunque lasciare il proprio numero di cellulare per un futuro incontro, lo aveva abbracciato, allontanandosi dopo avergli sottratto con destrezza l'orologio d'oro Rolex dal valore di 5.000 euro che l'uomo portava al polso.A conclusione di articolate indagini, consistenti nella ricerca e nello studio di delitti commessi sul territorio nazionale col medesimo modus operandi e a seguito di individuazione fotografica da parte della vittima del furto, i militari dell'Arma hanno individuato la colpevole del reato denunciandola in stato di libertà per furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento