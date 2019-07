Operatore del soccorso stradale coinvolto in incidente mentre recupera un'auto sull'A1

Un operatore del soccorso stradale, intervenuto sull'A1 nei pressi dell'autogrill di Montepulciano al km 400+400 in direzione nord, è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre stava procedendo al recupero di un'autovettura in panne. Nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'ausilio dell'elisoccorso Pegaso per il trasporto dei feriti oltre ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montepulciano e alla Polizia Stradale. La viabilità è stata ripristinata.