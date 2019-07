Cambio del comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Montepulciano

Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Montepulciano: il Tenente Matteo Sgamma ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi con il Capitano Simone Palazzini il quale, dopo due anni di permanenza, è stato destinato alla sede di Busto Arsizio, quale comandante della locale Compagnia.



Il Tenente Matteo Sgamma, classe 1992, è nato a Civitavecchia, dove, si è diplomato presso il Liceo Scientifico Tecnologico, prima di intraprendere il suo percorso in Guardia di Finanza con l’ingresso in Accademia nel 2012. Al termine del quinquennio di formazione è stato destinato al Gruppo Pronto Impiego di Palermo (Baschi Verdi), al Comando di una sezione antiterrorismo e pronto impiego alla quale era demandato prioritariamente l’incarico di tutelare personalità sottoposte a scorta in un delicato contesto territoriale.



L’Ufficiale è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria.