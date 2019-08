Arpa, canto e pianoforte: tre concerti a Palazzo Ricci di Montepulciano

Luglio e agosto sono i periodi più intensi per le masterclass dell’Accademia Europea di Musica e Arte Palazzo Ricci di Montepulciano.



Specialmente dalla Germania ma anche da altri paesi giungono nella cittadina toscana decine di studenti e maestri di musica per svolgere un’intensa settimana di approfondimento basata su tanta disciplina ma non senza dare spazio a visite storiche e da gourmet.



E’ la volta di quattro esperti e ricercati maestri: Sarah O’Brien per l’arpa, Markus Bellheim per il pianoforte e Dorothea Wirtz per il canto insieme a Pauliina Tukiainen al pianoforte. Tutti i partecipanti a queste tre master si esibiranno in concerto nel fine settimana nel Salone di Palazzo Ricci. Venerdì 2 agosto alle 18.00 musiche di M. G. L. Grandjany, M. I. Glinka, G. Pierné e A. Roussel.

Sabato 3 agosto alle 11.30 gli allievi di Bellheim ci presentano un programma con R. Schuhmann, F. Chopin, L. v. Beethoven e I. Albéniz.

Infine sempre sabato, ma alle 18.00 concerto di canto e pianoforte con musiche di R. Schuhmann, J. Brahms, R. Wagner, R. Strauss e G. Fauré.



Biglietti a 7€ e 5€ per studenti e residenti.