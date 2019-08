Chitarra romantica, a Montepulciano concerto di Maurizio Grandinetti

La meravigliosa residenza di Villa Poggiano, immersa in un parco incantevole e a soli tre chilometri da Montepulciano ospita anche quest’anno una breve rassegna all’aperto in una scenografia unica.Il primo concerto è quello di Maurizio Grandinetti che figura oggi tra i chitarristi maggiormente impegnati nell’ampliamento degli orizzonti musicali del suo strumento.Venerdì 9 agosto alle ore 18.30 sarà appunto a Villa Poggiano per il classico concerto aperitivo. Suonerà musiche di J.S. Bach, H. Villa-Lobos, F.M. Torroba, H.W. Henze ed altri.Sabato 10 agosto una matinée a Palazzo Ricci alle 11.30 con gli allievi della sua masterclass.Biglietti a 15 € a Villa Poggiano: concerto + aperitivoA 7€ e 5 € per studenti e residenti per la matinée