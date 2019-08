Montepulciano, a Palazzo Ricci il 2° International Piano Week

Per la seconda edizione dell'International Piano Week, l’Accademia di Palazzo Ricci a Montepulciano ospita quattro conservatori, gli stessi che a febbraio avevano concepito la prima edizione: il Claudio Monteverdi di Bolzano, lo Xi’An Conservatory of Music Cina il polacco Academy of Muzyczna di Łodz, e l’irlandese Royal Irish Academy.Una settimana dedicata al pianoforte con sei concerti eseguiti dai direttori artistici Cristiano Burato, Mariusz Drzewicki, Peter Tuite e Giovanni Vitaletti e dai 30 allievi cinesi del Conservatorio di Xi’An, di cui Ruo Xuan Hu, vincitrice della Grieg Competition.Tutti i concerti sono presentati al Teatro Poliziano di Montepulciano.Lunedì 19 agosto alle ore 19.00 primo concerto con il Maestro Giovanni Vitaletti del Conservatorio di Bolzano che esegue musiche di F. Chopin e M. Mussorgsky.Martedì 20 sempre alle 19.00 la vincitrice dell’International Grieg Piano Competition Ruo Xuan Ho; musiche di J. Haydn, J. Brahms, F. Chopin e F. Liszt.Mercoledì 21 alle 19.00, con Peter Tuite della Royal Irish Academy of Music;Musiche di P. Tuite, J. Haydn, L. Berio e O. Messiaen.Giovedì 22 sempre al Poliziano alle 19.00 concerto di Cristiano Burato del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano; Musiche di F. Chopin.Venerdì 23 alle 15 Mariusz Drzewicki dell’Academy di Łodz ha in programma I. Albéniz e F. Chopin. La sera alle 19.00 Concerto Miscellanea con i giovani pianisti del Conservatorio cinese di Xi’An, città della parte centrale della Cina. Tutti i partecipanti della International piano week prenderanno parte a questa esibizione finale.Biglietti a 8,00 € / 5,00 €