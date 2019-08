Montepulciano, festa del patrono a San Bartolomeo di Caselle

Sabato 24 agosto Parco Villa Trecci organizza una festa per celebrare la ricorrenza

In occasione della ricorrenza di San Bartolomeo, sabato 24 agosto a partire dalle 18.30 alla chiesa di San Bartolomeo di Caselle, Parco Villa Trecci organizza una festa per celebrare questa antica ricorrenza dimenticata in seguito all’abbandono della chiesina. L’intento di Parco Villa Trecci è infatti proprio quello di riportare la chiesina di San Bartolomeo di Caselle nelle consuetudini di Montepulciano così come sono state vissute con gioia tante feste popolari che hanno fatto la storia del territorio.Il programma. Alle 18:30 verrà celebrata la Santa messa dal parroco don Domenico Zafarana; alle 19:00 seguirà una merenda con pane, porchetta di Monte San Savino e vino; l’ingresso è gratuito ma lo chi vorrà potrà portare dolci o specialità per condividere lo spirito della festa. La merenda sarà accompagnata del duo ‘Aria Sonora’ composto da Gianluca Stocchi, alla fisarmonica, e Giacomo Valentini al sassofono, entrambi docenti dell’Istituto Henze di Montepulciano. Con musiche ballabili come alle feste dell’aia. Il nome ‘Aria Sonora’ è nato dal pensiero dei due strumenti considerati 'moderni' perché nati nella seconda metà dell'800. Anche se apparentemente molto diversi, il sassofono e la fisarmonica producono entrambi i loro suoni attraverso la vibrazione che produce l'aria nel passaggio da una o più ance. Quindi il connubio tra due strumenti ad aria che crea una sonorità unica, come prodotta da un solo strumento.Cenni storici. La chiesa di San Bartolomeo di Caselle è situata nelle campagne di Montepulciano al confine con Pienza e fa parte di Parco Villa Trecci. La piccola Chiesetta risale al XIII secolo e come risulta dai documenti d’archivio, fu un’importante parrocchia sino al XIX secolo poi il titolo passò a San Biagio ma con il nome di “Parrocchia di San Bartolomeo di Caselle in San Biagio”, solo più tardi il titolo fu definitivamente attribuito alla Cattedrale del Sangallo. Recentemente restaurata, è stata restituita al culto e sabato 24 agosto accoglierà tutti i fedeli che lo desiderano per festeggiare insieme San Bartolomeo di Caselle.