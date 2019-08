Montepulciano, musica al parco di Villa Trecci con il duo ''Aria Sonora''

Il concerto si terrà venerdì 30 agosto alle ore 19

Il Parco di Villa Trecci ospita il concerto del duo Aria Sonora venerdì 30 agosto, alle ore 19. Gian Luca Stocchi alla fisarmonica e Giacomo Valentini al sassofono eseguono un programma composto da brani dell'argentino Astor Piazzolla.Il duo Aria Sonora è nato nel 2015 dall'idea dei due musicisti, entrambi docenti dell'Istituto di Musica Henze di Montepulciano, di accostare due strumenti considerati 'moderni' perché nati nella seconda metà dell'800. Il nome della formazione musicale è dovuto al fatto che il sassofono e la fisarmonica producono entrambi i loro suoni attraverso la vibrazione che produce l'aria nel passaggio da una o più ance. Quindi il connubio tra due strumenti ad aria che crea una sonorità unica, come prodotta da un solo strumento.Il Parco di Villa Trecci si trova in Via San Bartolomeo, lungo la strada che conduce da Montepulciano a Monticchiello. Fa parte dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia ed è socio della Mediterranean Garden Society.Il costo del biglietto d'ingresso al Parco Villa Trecci è di 10 Euro per gli adulti, gratuito per i ragazzi accompagnati sotto i 10 anni.