Torna la Festa di San Vittorino ad Acquaviva di Montepulciano

Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre ritorna l’appuntamento con la musica e gli stand gastronomici



Tutto pronto per la nuova edizione per la Festa di San Vittorino, che si svolge presso i giardini dell’ex-fierale di Acquaviva di Montepulciano. La festa, organizzata dall’associazione “Il Fierale”, è un appuntamento divenuto ormai tradizionale a fine estate e anche per questa edizione propone una serie di eventi musicali, attività sportive e offerte gastronomiche per tutti i gusti. Da mercoledì 4 a domenica 8 settembre gli stand gastronomici saranno infatti aperti nell’affascinante cornice dei giardini, a partire dalle ore 20 (la giornata di domenica gli stand saranno aperti anche per il pranzo). Il piatto tipico è l’ocio arrosto dal collo ripieno, particolarmente apprezzato dai visitatori.



Punto di forza della manifestazione è l’offerta musicale a ingresso libero: tutte le sere, infatti, si può ballare nei giardini dell’ex-fierale con orchestre e musicisti di grande richiamo. Si comincia mercoledì 4 settembre con l’orchestra “Willy Cottini”, poi giovedì 5 settembre con l’orchestra “Anna Maria Allegretti” e venerdì 6 settembre l’orchestra “Omar Lambertini”. Si prosegue sabato 7 settembre con “Orchestra Italiana Bagutti” e domenica 8 settembre con la “Cristiana Tosi Band”. La serata sarà poi conclusa dal tradizionale spettacolo pirotecnico.



La Festa di San Vittorino non è soltanto cibo e buona musica, ma anche sport e divertimento: mercoledì 4 settembre si terrà la sesta edizione della Gara Podistica tra i Colli del Vino Nobile, organizzata da Uisp Chianciano e Cerro Bike, una gara competitiva di 9,2km che partirà alle ore 18. Tutte le sere, poi, saranno aperti i mercatini nel Fierale e i giochi gonfiabili per i bambini.



Sabato 7 settembre sarà la volta della tradizionale “Fiera di San Vittorino”, con i banchetti allestiti lungo la strada principale di Acquaviva dalle ore 8 alle ore 22; oltre alla fiera merceologica sarà allestito il mercatino dei prodotti tipici locali e dell’artigianato, con una particolare attenzione all’Aglione della Valdichiana. Durante i giorni della festa, presso i locali dell’Ex-Coop, sarà inoltre allestita la mostra “Il nostro passato in scala ridotta”, con plastici e ricostruzioni di luoghi e monumenti del territorio.