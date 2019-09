Montepulciano, il Capitano Alfonso Venturi lascia il comando del NORM

Ha salutato il Comando provinciale di Siena e la provincia il Capitano Alfonso Venturi che svolge oggi, mercoledì 4 settembre, il suo ultimo giorno di servizio a Montepulciano.



Nato a Rieti nel 1971, coniugato con due figli, laureato in ingegneria al Politecnico di Torino e in Scienze Criminologiche all’Università di Bologna, da carabiniere ha operato presso la Compagnia CC di Copparo (FE), dove è rimasto per pochi mesi in quanto vincitore di concorso per il ruolo Marescialli dell’Arma dei Carabinieri. Al termine del corso biennale, è stato destinato in Piemonte, presso la Compagnia CC di Venaria Reale dove è rimasto fino al 2010 quando è transitato nel ruolo Ufficiali. Da ufficiale ha prestato servizio per 3 anni in qualità di comandante di Plotone presso l’attuale 1° Reggimento Piemonte, dove è stato impiegato in ordine pubblico nei principali eventi e manifestazioni, non solo della provincia di Torino ma anche nazionali (TAV, morte di Papa Giovanni Paolo II, partite di calcio nazionali e internazionali disputate a Torino, Genova, Milano, Bergamo e Roma). Nel settembre del 2014 ha assunto il comando della Compagnia di Sestri Levante (GE). Nell’agosto del 2015 ha preso il comando del NORM di Montepulciano che ha mantenuto fino ad oggi, essendo stato ora trasferito in qualità di comandante alla Compagnia CC di Atessa (CH). Al Capitano Venturi va il saluto e il ringraziamento del comandante provinciale Stefano di Pace e dei colleghi.