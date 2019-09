Meeting di studio e appuntamenti artistici all'Ateneo Renano di Montepulciano

Dal 2010, grazie a un contributo stabilito dal Ministero alle Scienze e la Formazione renano, l’Accademia di Palazzo Ricci è sede dell’Ateneo delle Università di Musica e Belle Arti della Regione Renania Westfalia (Germania), accogliendo ogni anno un meeting di studio delle sette Accademie che insegnano ogni disciplina artistica.Partecipano docenti e studenti di Musica, Arte drammatica, Danza, Scultura e Media Art delle Accademie di Colonia, Detmold, Düsseldorf, Essen, Wuppertal e Münster. A guidare i 40 studenti che partecipano sono artisti affermati in molteplici discipline artistiche e tutti insegnanti.Le due settimane di lavoro a Montepulciano rappresentano un impegno e un confronto pedagogico per loro. Due gli appuntamenti principali che coinvolgeranno maestri e allievi.Mercoledì 25 alle ore 21 all’Ex-Macelli di Montepulciano performance e improvvisazione, quindi teatro. L’edificio stesso e la musica trasportano gli artisti verso dimensioni inaspettate.Giovedì 26 dalle 15 alle 20 per le via della città, in luoghi insoliti e nell’intero Palazzo Ricci dove troveremo molteplici installazioni animate da musica, video-art e emozioni.