Venerdì 4 ottobre la LumeDiLuna apre la MontepulcianoRun 2019

Manifestazione schierata a favore della prevenzione del tumore al seno

Sette km di corsa (o a passeggio) di notte nel centro storico

E’ tutto pronto a Montepulciano per la 4.a edizione della MontepulcianoRun, grande evento podistico, articolato su tre giorni, dedicato non solo all’agonismo ma anche al benessere e alla scoperta delle enormi risorse che il territorio offre.Il primo appuntamento è in programma per venerdì 4 con la LumeDiLuna, urban trail in notturna che scatterà alle 21.30, da Piazza Grande, proponendo un percorso di 6.700 metri, interamente disegnato nel centro storico. La partecipazione è aperta sia agli agonisti sia a chi vorrà compiere una passeggiata tra palazzi rinascimentali e spalti panoramici, il tutto reso più affascinante dall’ambientazione serale.L’itinerario riprenderà alcuni tratti del Bravìo delle Botti (con relative, severe pendenze) ma proporrà anche un passaggio dal Tempio di San Biagio.E’ possibile iscriversi attraverso il sito www.montepulcianorun.it o direttamente sul posto, fino alle 21.00; la pre-iscrizione consente di perfezionare la propria partecipazione con il versamento di 10,00 Euro, altrimenti il costo è di 12,00 Euro. E’ indispensabile essere dotati del faretto individuale, frontale o anche a mano. Al termine sarà offerto il tradizionale pasta-party nell’androne del Palazzo comunale.La manifestazione di apertura della MontepulcianoRun è fortemente legata all’iniziativa “Luce rosa nel mondo”, campagna di prevenzione del tumore al senso di cui, sul territorio, è protagonista l’Associazione “Iosempredonna” di Chianciano Terme. La LumeDiLuna prenderà il via sotto la torre del Palazzo Comunale che già dal 1 ottobre è illuminata di rosa, simbolo dell’attenzione che deve essere dedicata alla diagnosi precoce del tumore. Parte dell’incasso sarà destinata alla stessa associazione, a sostegno delle sue iniziative mentre tutti i partecipanti riceveranno la maglia tecnica rosa dell’evento, da indossare durante la prova.L’impegno della MontepulcianoRun sul fronte della salute gode del sostegno dell’Azienda USL Toscana Sud Est.