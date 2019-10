Accademia di Palazzo Ricci, grande concerto corale per la chiusura della stagione

Si chiude una stagione meravigliosa e intensa per l'Accademia di Palazzo Ricci a Montepulciano con 20 masterclass, 30 progetti specifici e più di 50 concerti tra Palazzo Ricci, la città e il territorio.Dopo il coro giovanile del Conservatorio di Winterthur, la scorsa settimana, arriva un gruppo di direttori di coro del Conservatorio di Colonia, l'istituzione di riferimento dell'Accademia, e il Cantate Chor di Krefeld.Due gli appuntamenti che si terranno domani, sabato 19 ottobre. In matinée nel Salone di Palazzo, alle ore 11.30 sarà il Coro del Conservatorio di Colonia con un programma di musiche per coro di quattro secoli con compositori come W. Byrd, J. Brahms, T.L. de Victoria e altri, diretti dagli stessi allievi guidati da Michael Reif e Barbara Buncic.Alle 18.00 appuntamento nella chiesa del Gesù di Montepulciano dove il Coro renano di Krefeld canterà musica sacra dell’800 da F. Mendelssohn Bartholdy a G. Rheinberger e G. Fauré e altri. La Direzione è del Maestro Christoph Scholz. Al pianoforte Hans-Günther Bothe.Sabato 19 ottobre 2019Alle 11.30 – Salone di Palazzo RicciMusica per coro di quattro secoliW. Byrd, J. Brahms, T.L. de Victoria e altriDirettore Michael Reif e Barbara BuncicAlle 18.00 Chiesa del GesùMusica sacra dell’800F. Mendelssohn Bartholdy, G. Rheinberger, G. Fauré e altriDirezione Christoph ScholzPianoforte Hans-Günther BotheBiglietti a 5 €