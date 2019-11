Riparte il Laboratorio Teatro Danza dei Concordi di Acquaviva

Nuova stagione per il laboratorio dedicato al rapporto tra teatro, danza e linguaggi del corpo, aperto a bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni

Ritorna anche per la prossima stagione il laboratorio di Teatro-Danza al Teatro dei Concordi di Acquaviva. Sabato 9 novembre dalle ore 16 si terrà la presentazione del nuovo laboratorio 2019/2020 aperto a tutti i bambini e ragazzi tra 4 e 14 anni. Il Laboratorio è organizzato dall'ASD “Il Fierale” e si svolgerà due sabati al mese, da novembre 2019 fino a giugno 2020, con laboratori pomeridiani suddivisi per fasce d'età tra le ore 15 e le ore 18, attraverso esercizi in sala e sul palcoscenico.Il Laboratorio Teatro Danza dei Concordi è gestito da Marta Parri ed è incentrato sulla conoscenza del corpo, mezzo di comunicazione e custodia nel nostro essere nel mondo. La consapevolezza di tutto ciò che si esprime attraverso questo strumento è alla base di qualsiasi esperienza che preveda il lavoro su noi stessi, sulla nostra psiche e sulla nostra metamorfosi, come succede a teatro. Il progetto prevede di lavorare sugli stimoli che possiamo dare al nostro mezzo di comunicazione, come accoglierli e donarli all’esterno, su come gestirli e lavorarci essendone anche un po’ padroni. Il laboratorio si svilupperà attraverso la parola, la voce, la respirazione, il ritmo, il training autogeno e la propedeutica di base, per poi passare a un lavoro di completa ricerca e stimolo, dove ognuno degli allievi svilupperà un percorso personale e specifico, annesso alla relazione con gli altri che sta alla base del Teatro. Saranno quindi loro stessi a decidere cosa comunicare, anche attraverso l'aiuto della musica dal vivo e degli addetti alla scenografia; durante i mesi di lavoro sarà tenuto come punto di riferimento il testo di Italo Calvino “Lezioni Americane”.Nel corso degli ultimi anni il laboratorio ha realizzato, attraverso l'impegno congiunto dei ragazzi che curano ogni aspetto artistico e organizzativo, spettacoli teatrali come "Il Magico Mondo di Oz", "Nessuno" e "45 Giri". Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile partecipare all'Open Day di sabato 9 novembre direttamente al Teatro dei Concordi di Acquaviva, dove saranno definiti gli orari dei corsi a seconda delle specifiche esigenze.