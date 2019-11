Natale a Montepulciano: numerose novità tra attrazioni ed eventi

Da sabato 16 novembre torna per il sesto anno consecutivo una manifestazione di straordinario successo

Un mercatino con più di 80 stand per lo shopping natalizio. Un grande “Castello di Babbo Natale”, ospitato in un’autentica fortezza medievale. Spettacoli di luci e proiezioni luminose sulle facciate dei palazzi storici. Un’inedita “Christmas Terrace”, affacciata sul tempio di San Biagio e sulla Val d’Orcia, dove poter degustare il Vino Nobile di Montepulciano. Un’area dedicata alle specialità gastronomiche del territorio ed allo street-food. Nuove luminarie, che formano una sorta di tappeto di luci che copre le vie principali del centro storico.Sono queste, in sintesi, le caratteristiche principali del “Natale a Montepulciano” che, da sabato 16 novembre (e fino al 6 gennaio 2020), rende la città, per il sesto anno consecutivo, grande protagonista delle feste di fine anno.Il mercatino, organizzato dall’Associazione Vivi Montepulciano con il supporto del Comune, è uno dei più grandi d’Italia, con tantissime attrazioni per tutti. Dopo lo straordinario successo delle edizioni precedenti, la manifestazione è diventata oramai una tappa irrinunciabile per i visitatori di tutta Italia che intendono vivere le emozioni del periodo dell'Avvento e delle festività natalizie in un'atmosfera incantata.All'interno del mercatino, grande attenzione è, da sempre, riservata all’originalità dei prodotti esposti, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni degli artigiani, alla presenza di diversificate categorie merceologiche con espositori di tutta Italia: addobbi e decori natalizi, artigianato in legno, accessori e pelletteria, artigianato locale, gioielleria, curiosità, prodotti alimentari, dolciumi e tanto altro ancora, sempre all'insegna della qualità e della diversificazione.Il mercatino, che si sviluppa tra via San Donato e la maestosa Piazza Grande, grazie al vasto spazio pedonale a disposizione, è, inoltre, il palcoscenico ideale per una serie di spettacoli, show e attività di animazione per tutta la famiglia e per lo spettacolo di luci e videomappimg sulle facciate dei magnifici palazzi storici.A pochi passi dalla piazza centrale del mercatino, la novità di quest'anno è rappresentata dalla suggestiva "Christmas Terrace", un luogo sospeso nel tempo, affacciato sul Tempio di San Biagio e sulla Val d'Orcia, realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, dove poter sorseggiare il pregiato vino e assaporare le gustose eccellenze del territorio, di fronte ad un panorama mozzafiato.Oltre al mercatino di Natale, merita sicuramente una visita la Fortezza medievale, che si trova a pochi passi da Piazza Grande e ospita il “Castello di Babbo Natale”, il punto di attrazione per eccellenza per i bambini e le loro famiglie. Grande, imponente, maestoso, con più di 2.000 mq di stanze visitabili tutte al coperto, addobbato a festa e ricco di sorprese, è in grado di stupire davvero tutti, i più piccoli così come gli adulti.I visitatori che entreranno nel Castello potranno scoprire dove vive Babbo Natale con i suoi elfi aiutanti; potranno visitare la cucina magica, lo studio per scrivere le letterine, il giardino d’inverno dove si riposano le renne ed è posizionata la slitta, e poi la mitica stanza del trono, dove poter incontrare il padrone di casa, il “vero” Babbo Natale”, per poi imbucare la propria letterina nel marchingegno fatato. E poi tanto divertimento in tutte le altre stanze del Castello con numerose attività di animazione e laboratori creativi: selezione nuovi elfi, spettacoli di magia, lavorazione del legno, creazione di addobbi natalizi, laboratori ludico-manuali ecc. E nel giardino del Castello sarà possibile, inoltre, fare un giro sui docili pony oppure gustare una ricca offerta di street food con specialità dolci e salate, all’interno dell’area attrezzata e coperta.Montepulciano, anche quest’anno, è, dunque, pronta ad ospitare tutti i visitatori che vorranno vivere in pieno la magica atmosfera del Natale, senza dimenticare una romantica passeggiata tra le vie dell’affascinante centro storico, gli scorci della Val d'Orcia, l'imponenza dei palazzi cinquecenteschi, i musei, le chiese con i presepi caratteristici, le straordinarie eccellenze enogastronomiche del territorio, da gustare nelle cantine secolari o nelle numerose trattorie: i pici, i salumi toscani e di cinta senese, la tagliata e la fiorentina di chianina, il Vino Nobile di Montepulciano DOCG. A pochi km di distanza Pienza, Cortona, San Quirico, Chianciano con le sue Terme e tanti piccoli itinerari per un soggiorno davvero indimenticabile.Info: www.nataleamontepulciano.it 16-17 novembre23-24 novembre30 novembre - 1 dicembre6-7-8- dicembre13-14-15 dicembreDal 20 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni