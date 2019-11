Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, responsabile del turismo per l’ANCI Toscana

“Metteremo a disposizione di sindaci e territorio le nostre esperienze”



Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, è il nuovo responsabile dell’articolazione tematica Turismo e marketing territoriale dell’ANCI Toscana. La delega gli è stata attribuita dal Comitato direttivo regionale dell’associazione che riunisce i Comuni, la nomina è stata firmata dal presidente Matteo Biffoni, sindaco di Prato, in occasione dell’Assemblea nazionale che si è da poco svolta ad Arezzo.



“Sono, ovviamente, molto soddisfatto per il riconoscimento personale che arriva subito dopo la delega a rappresentare la Toscana nell’Assemblea Congressuale dell’ANCI - dichiara Angiolini -. Sono grato ai colleghi sindaci che hanno individuato in me la figura idonea a guidare un settore importantissimo per la Toscana, in particolare per il suo sviluppo.



Ma voglio condividere la soddisfazione con gli tutti gli amministratori della Valdichiana Senese, sia gli attuali sia quelli in carica nel passato mandato, perché la mia nomina è anche il frutto del grande lavoro svolto dall’area in materia turistica e dei risultati ottenuti, a partire dal riconoscimento da parte della Regione Toscana dell’ambito turistico.



Negli ultimi anni abbiamo compiuto esperienze nuove e molto importanti di governance locale – prosegue Angiolini – che sono pronto a mettere a disposizione di tutti i sindaci e territori della regione. E’ in gioco il futuro della Toscana, il turismo – tra flussi, gestione e sostenibilità – è la carta da giocare per la crescita della nostra economia, l’impegno si preannuncia molto stimolante. E lo faremo a braccetto con la Regione Toscana, che non ha mai fatto mancare attenzione e supporto ai territori”.



Come si legge nello Statuto dell’ANCI Toscana, le articolazioni tematiche hanno non solo compiti propositivi ma anche operativi quindi Angiolini sarà chiamato ad entrare nel merito delle questioni e delle scelte politiche.



“La mia nomina – conclude il sindaco di Montepulciano – si inquadra in un rapporto di scambio e collaborazione con ANCI Toscana molto ampio e vivace ma porta anche un tratto di continuità: Andrea Rossi, mio predecessore, ha infatti terminato il mandato avendo la responsabilità di un altro settore strategico, quello dell’Agricoltura”.