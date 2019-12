''GiGaVa'', il Comiconcerto che apre la stagione 2020 al Teatro dei Concordi di Acquaviva

Una nuova stagione teatrale ricca di spettacoli; primo appuntamento sabato 4 gennaio con il concerto comico di Giannini, Gabellini e Vasarri

Le attività del Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano non si fermano mai: con l’arrivo del nuovo anno è pronta a partire anche la stagione 2020, organizzata dall’associazione “Il Fierale”, che vedrà il ritorno del Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, spettacoli di compagnie locali e tanti appuntamenti dedicati ai laboratori teatrali aperti a tutta la comunità. Il primo appuntamento è fissato per sabato 4 gennaio alle ore 21:15 con il ComiConcerto “GiGaVa” con Giannini, Gabellini e Vasarri.“GiGaVa” è un prestigioso percorso “storicomico” di circa due ore, cantato e suonato dall’attore comico Gianni Giannini insieme ad altri due artisti navigati: SuperPippo Gabellini, chitarrista dei Killer Queen, che ha suonato con Piero Pelù, Brian May, Ivan Graziani; e Roberto Vasarri, chitarrista e cantante che ha collaborato con Claudio Baglioni, Gianni Morandi e tanti altri. Due ore di emozioni a non finire con risate, momenti commoventi, cultura e sensazioni speciali, per una serata adatta a tutte le età.I biglietti per lo spettacolo sono disponibili anche in prevendita presso Arredo Culicchi, via F.li Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano, tel. 0578767562 (ore 17 – 19:30) oppure all’indirizzo mail: concordi.acquaviva@gmail.com