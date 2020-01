Al Teatro dei Concordi di Acquaviva arriva ''La Banda degli Onesti''

Doppio appuntamento per uno spettacolo del gruppo “Colpi di Scena” liberamente ispirato alla commedia di Totò

Con l’arrivo del nuovo anno e l’inizio della stagione 2020 del Teatro dei Concordi di Acquaviva, ritorna l’appuntamento con una delle realtà più vivaci del nostro territorio, capace di coinvolgere tante persone nelle attività sociali e culturali messe in piedi dall’associazione “Il Fierale”. L’appuntamento con “La Banda degli Onesti” è per sabato 11 gennaio alle ore 21:15 e domenica 12 gennaio alle ore 16:30, una commedia brillante liberamente ispirata all’omonimo film con Totò degli anni ’50, originariamente scritta e sceneggiata da Age & Scarpelli.Lo spettacolo è messo in scena dal gruppo “Colpi di Scena”, diretti dai ragazzi del laboratorio “Vivaio del Concordi”, che hanno curato tutti gli aspetti della rappresentazione teatrale. Il laboratorio è uno dei punti di forza del Teatro dei Concordi, che nel corso degli anni ha saputo avvicinare giovani e meno giovani al mondo del teatro, portare sul palco numerosi spettacoli amatoriali e ospitare anche famosi artisti di livello nazionale. Il laboratorio si articola in varie attività formative, tra cui recitazione, stesura della sceneggiatura, ideazione di scenografie e costumi.“La Banda degli Onesti” è un classico del cinema comico italiano, con protagonisti Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia. La trama in breve: il portiere Antonio Bonocore è un onesto cittadino, fin quando un ex impiegato della zecca gli svela il metodo per fabbricare le banconote. Invece di sbarazzarsi del dispositivo, Antonio si mette in società con due amici, il tipografo Lo Turco e l’imbianchino Cardone, per produrre banconote false. Tutto si complica quando il figlio di Antonio, finanziere, viene trasferito a Roma per dare la caccia a un gruppo di falsari.Dal famoso film è tratta la commedia brillante che verrà messa in scena al Teatro dei Concordi di Acquaviva. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri: 339.4822821–331.1309910–392.7665797 oppure scrivere alla mail: ilvivaiodelconcordi@gmail.com