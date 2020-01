La SocietÃ  Astronomica Poliziana legge ''L'Universo del Piccolo Principe''

Sei appuntamenti al Planetario Poliziano con l'astronomia e le letture del libro di Francesco Palla

La Società Astronomica Poliziana propone un ciclo di sei letture tratte dal libro "L'Universo del Piccolo Principe", dal 19 gennaio al 29 marzo al Planetario Poliziano.Il libro, scritto dall'astronomo Francesco Palla, esperto di formazione stellare ed ex direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, riprende l'immaginario della celebre opera di Antoine de Saint-Exupèry, per addentrarsi nel mondo dell'astronomia e parlare del cielo.L'autore di questo capolavoro di letteratura scientifica aveva individuato infatti numerosi riferimenti astronomici all'interno del Piccolo Principe e, da quelli, aveva colto lo spunto per spiegare, attraverso la voce dell'astronomo turco, presente nell'opera originale come scopritore dell'asteroide del Piccolo Principe, stelle e costellazioni.Il 19 gennaio, il 2 e 16 febbraio, 1, 15 e 29 marzo, dalle ore 16.00, si potranno ascoltare passi presi da quest'opera accompagnati da relativi approfondimenti di carattere astronomico.L'ingresso al planetario ha un costo di 5,00 a nucleo familiare, mentre è gratuito per i soci SAP. Si consiglia la prenotazione al numero 3331097910.