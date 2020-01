I Licei Poliziani premiano le eccellenze

Durante l'evento di premiazione degli studenti usciti con il massimo dei voti è stata istituita una borsa di studio dedicata a Fernando Nicastro

Durante la mattina di sabato 18 gennaio si è svolto un evento di premiazione degli studenti usciti con il massimo dei voti nel corso del passato anno scolastico. Alla presenza del preside Marco Mosconi e del vicesindaco di Montepulciano Alice Raspanti, gli studenti dei Licei Poliziani hanno ricevuto gli attestati di merito relativi al superamento dell'esame di maturità.Gli studenti che hanno superato l'esame con 100 e lode sono stati Alfea Renzini (classe 5AU), Giacomo Garavelli (5ABS) e Niccolò Picchiarelli (5ACS). Per quanto riguarda il liceo classico, gli studenti usciti con il punteggio di 100 sono stati invece Corso Durando, Giorgina Nardi e Giada Santini; per il liceo linguistico gli studenti Viola Biancolini, Agnese Bagnasacco, Rebecca Della Lena e Tania Melone; per il liceo scientifico, infine, gli studenti Gioele Benocci, Giulio Benedetti, Matteo Caldi, Alessia Canestrelli e Giacomo Margheriti.Inoltre è stata istituita una borsa di studio in memoria di Fernando Nicastro, storico libraio di Montepulciano, fortemente voluta dai suoi ex-compagni di classe dei Licei Poliziani; dal prossimo anno, infatti, lo studente liceale che uscirà con il punteggio migliore dall'esame di maturità riceverà una borsa dal valore di 500 euro da utilizzare alla Libreria Centofiori.