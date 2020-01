Rubano taniche di gasolio da azienda agricola per 30mila euro: arrestati in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano hanno arrestato in flagranza un 27enne dell'est Europa e un 60enne italiano per furto aggravato.Da mesi presso un’azienda agricola di Montepulciano stava sparendo del gasolio dei mezzi agricoli in grosse quantità che, visti gli enormi consumi annuali dei mezzi meccanici, nelle menti dei responsabili sarebbero passate inosservate. Ma non è stato così.Un valore di 30mila euro di gasolio non era sfuggito ai proprietari che, facendo due conti, si erano resi conto che i furti dovevano avvenire nel corso della notte e, solo di tanto in tanto, con una frequenza imprevedibile. E' stata quindi formalizzata una denuncia presso la caserma dei Carabinieri della Compagnia di Montepulciano.I militari dell'Arma hanno così organizzato dei servizi mirati. Una squadra in borghese ha individuato una postazione nella quale trascorrere qualche nottata con binocoli agli infrarossi e visori notturni e, dopo alcuni servizi andati a vuoto finalmente qualcosa si è mosso.Stanotte, giovedì 30 gennaio, attorno alle 3, i carabinieri hanno avvistato due persone che hanno fatto ingresso nella ditta con l’utilizzo di chiavi per il cancello dal quale si accede; hanno atteso pazientemente e, quando i duestavano per allontanarsi a bordo di un pick up, la gazzella che era in attesa poco distante è intervenuta in modo perentorio, bloccando gli sconosciuti.I due stavano trasportando 12 taniche da venti litri di gasolio ciascuna, appena sottratte all’azienda nella quale uno dei due, un 27enne dell’est Europa, è risultato lavorare. Il suo complice, un italiano 60enne, è meccanico a Chianciano Terme.Benché entrambi incensurati, vista la piena flagranza, i due ladri sono stati arrestati.