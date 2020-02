Montepulciano, aumentano le iscrizioni ai Licei Poliziani

Il Liceo Scientifico rimane il più scelto dai ragazzi; in aumento le iscrizioni al Liceo Classico

Dati alla mano, per l’anno scolastico 2020-2021 sono aumentate le iscrizioni ai Licei Poliziani, il numero totale degli iscritti ai vari indirizzi è pari a 222 studenti. Questo importante risultato certifica un trend in aumento iniziato dall’anno scolastico 2016-17: le iscrizioni del prossimo anno scolastico sono infatti aumentate del 7% rispetto all’anno in corso. Questi dati dimostrano l’importanza della scuola e il suo ruolo centrale in tutto il territorio, grazie alla disponibilità e alla preparazione dei docenti e di tutto il personale coinvolto.Continuando ad analizzare i dati si può osservare che il primato delle iscrizioni resta all’indirizzo scientifico, a cui però il Liceo Linguistico tiene testa. Dopo una flessione di iscrizioni al Liceo Classico negli anni passati, per l’anno a venire le registrazioni sono quasi raddoppiate, mentre gli indirizzi di Scienze Umane e Scienze Applicate, che negli anni precedenti erano i meno frequentati, hanno avuto un particolare aumento di iscritti: seppur di fronte a un andamento altalenante, la media delle iscrizioni è comunque in crescita.“Siamo molto soddisfatti per l’aumento degli iscritti presso i nostri Licei, tutti gli indirizzi hanno presentato un aumento rispetto agli anni precedenti. La nostra scuola offre un’ottima offerta formativa e grazie a docenti e a personale altamente qualificato, insieme alle tante attività didattiche che vengono svolte, è in grado di preparare gli studenti in maniera completa e competitiva. I ragazzi e le ragazze che escono dal nostro istituto superiore ottengono ottimi risultati nel lavoro, nell’università e nella ricerca” – è il commento del dirigente scolastico Marco Mosconi.