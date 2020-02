Condannato ad oltre 6 anni di reclusione, viene rintracciato dai Carabinieri all'ospedale di Nottola

A Montepulciano, i Carabinieri della Stazione di Sinalunga hanno rintracciato questa mattina, mercoledì 12 febbraio, presso l'ospedale di Nottola, dove si trovava temporaneamente ricoverato, un 28enne residente a Sinalunga ma di fatto senza fissa dimora, colpito da un “provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione”.Il provvedimento è stato emesso lo scorso 30 gennaio dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Lucca, dovendo l’uomo espiare la pena di 6 anni, 10 mesi e 13 giorni di reclusione per furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, estorsione, lesioni personali, minacce, violazione misure di prevenzione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, commessi tra il 2014 e il 2017 tra Sinalunga, Massa, Arezzo, Pisa e Lucca.Al termine della redazione degli atti inerenti alla cattura e alla notifica del provvedimento, l’arrestato verrà tradotto alla Casa Circondariale di Santo Spirito a Siena.