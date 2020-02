Auto si ribalta uscendo di strada a Montepulciano

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena distaccamento di Montepulciano sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto oggi, domenica 16 febbraio, in località Sant'Albino, nel comune di Montepulciano.Coinvolta nell'incidente un'autovettura che si è ribaltata fuori strada, con gli occupanti che si trovavano già fuori dalla vettura all'arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in carico gli occupanti dell'auto, contusi nell'incidente, ed i Carabinieri.