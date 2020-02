Sportello per servizi ai migranti al Centro Civico Santâ€™Albino

Iniziativa di Arci Siena, Comune di Montepulciano e Sds Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese

Da lunedì 24 febbraio il Centro Civico Sant’Albino, nel comune di Montepulciano, ospiterà uno sportello rivolto ai migranti per offrire loro informazioni e servizi di orientamento e assistenza nelle pratiche amministrative e burocratiche. L’iniziativa è promossa dal Comitato provinciale Arci Siena in partenariato con il Comune di Montepulciano e la Società della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia – Valdichiana Senese. Lo sportello fa parte del progetto Società Plurali presentato alla Regione Toscana da Arci Toscana e vede Arci Siena aps come capofila e partner per attivare e implementare servizi volti a favorire l'inclusione sociale dei cittadini stranieri.Informazioni. Lo sportello si trova in piazza Le Calle, a Sant’Albino, e sarà aperto il lunedì, dalle ore 9 alle ore 12, e il venerdì, dalle ore 16 alle ore 19. Presso lo sportello, sarà possibile ricevere informazioni e assistenza per i permessi di soggiorno, i ricongiungimenti familiari e le richieste di cittadinanza. Per accedere ai servizi è consigliata la richiesta di un appuntamento, contattando il numero 0577-247510 oppure l’indirizzo mail sportelloimmigrazione@gmail.com.