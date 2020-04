Donna percossa dal marito chiama i Carabinieri e viene portata al pronto soccorso

Attorno alle 6 della scorsa notte, a Montepulciano, una donna ha chiamato il 112 segnalando di essere picchiata dal marito.Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri che hanno trovato la donna che si era rinchiusa all'interno dell'auto e hanno accertato come il marito non si trovasse sul posto.La donna ha quindi riferito ai militari dell'Arma di essere stata percossa dal marito ed è stata visitata e poi trasportata dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale di Nottola per accertamenti.A Siena invece, attorno all'1.40, un'altra donna ha segnalato al 112 dei dissidi avuti con un amico della sorella all’interno dell’abitazione. I militari del NORM intervenuti sul posto hanno richiesto l’intervento del 118 per lo stato d’agitazione dell’uomo che è stato visitato sul posto.Successivamente, alle 3.33 la donna ha richiesto nuovamente l'intervento dei militari in quanto, a suo dire, l’uomo stava cercando di buttare giù la porta. E' stata nuovamente inviata l’autoradio Norm e la pattuglia di Siena Centro in ausilio. I militari non hanno però rilevato nulla di quanto segnalato: l’uomo stava dormendo in un’altra stanza e la porta indicata non presentava segni di forzatura. La donna ha poi deciso di lasciare la casa per andare a dormire da un’altra sorella.