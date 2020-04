Montepulciano, consegnate le mascherine delle contrade per l'apertura dell'anno contradaiolo

Grande partecipazione ed entusiasmo tra i contradaioli che hanno addobbato le case e le terrazze con i colori del Bravìo delle Botti

Nella mattina di domenica 26 aprile, per rispettare le direttive sanitarie relative al contenimento del contagio da COVID-19, si è tenuta a porte chiuse la cerimonia di apertura dell'anno contradaiolo di Montepulciano. Una celebrazione religiosa di grande impatto emotivo, che ha visto la presenza del reggitore del Magistrato delle Contrade, Andrea Biagianti, e il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, rispettare il cerimoniale in forma abbreviata tenuto da padre Marco Anthony Baron e da don Domenico Zafarana nel santuario di Sant'Agnese.“Siamo molto felici della riuscita dell'evento, che voleva far sentire la vicinanza di una manifestazione così importante a tutta la comunità poliziana. – ha commentato Andrea Biagianti – Anche se la cerimonia si è dovuta tenere a porte chiuse, senza la tradizionale parata per le vie di Montepulciano e la sbandierata in piazza, i contradaioli hanno risposto con entusiasmo e hanno addobbato le case e i terrazzi, richiamando il senso di comunità e di speranza per il futuro che tutto il mondo del Bravìo delle Botti voleva comunicare.”Le contrade e i cittadini hanno partecipato con un entusiasmo incredibile, ben oltre le previsioni alla proposta del Magistrato, addobbando le abitazioni con fazzoletti, bandiere e magliette, tingendo le vie di Montepulciano e delle frazioni con i colori delle otto contrade cittadine. Un senso di partecipazione e di comunanza che le contrade ben rappresentano e che si esterna anche in una grande attenzione al volontariato e all'impegno sociale.Al termine della cerimonia di apertura, infatti, la Misericordia di Montepulciano ha consegnato al Magistrato le prime mascherine con i colori delle contrade: otto tipologie di dispositivi a uso personale che verranno distribuite gratuitamente ai contradaioli che ne faranno richiesta, un piccolo gesto per sentirsi ancora più uniti. Le mascherine sono state realizzate grazie all'impegno delle sarte della Misericordia di Montepulciano, che hanno riutilizzato dei vecchi teli delle contrade per la prima produzione. Le successive distribuzioni, che saranno messe a disposizione delle contrade di Montepulciano, saranno realizzate in “tessuto non tessuto”, con i due colori caratterizzanti la rispettiva contrada.“Il progetto si colloca nel solco che vede impegnato il Bravìo delle Botti nelle opere di volontariato, a sostegno della comunità poliziana. – spiega il reggitore Biagianti – All'inizio dell'emergenza sanitaria, infatti, il Magistrato e le contrade avevano effettuato una donazione in favore della Misericordia per l'acquisto del materiale destinato alla realizzazione di mascherine, a cui si aggiunge il progetto Spesa SOSpesa con la Caritas, attivo in tutti i supermercati.”