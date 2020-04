Montepulciano, donazione alla Misericordia da parte degli studenti dei Licei Poliziani

Un contributo di duemila euro da parte del comitato studentesco dei Licei Poliziani è stato devoluto alla Misericordia di Montepulciano per le attività di sostegno all'emergenza sanitaria

Il comitato studentesco dei Licei Poliziani, ovvero l'organo di rappresentanza degli studenti di tutti i plessi scolastici in cui è suddiviso l'istituto d'istruzione superiore “A.Poliziano”, ha deciso di effettuare una donazione straordinaria a favore della Misericordia di Montepulciano, come forma concreta di sostegno alle attività sociali e sanitarie di contrasto alla diffusione del COVID-19.La donazione, dal valore complessivo di 2.000 euro, verrà utilizzata dall'associazione di volontariato per tutte le attività necessarie a far fronte a questa situazione di emergenza sanitaria, per aiutare la cittadinanza a usufruire dell'assistenza domiciliare, per acquistare materiale sanitario e rifornimenti per le ambulanze.“Stiamo vivendo in prima persona una situazione difficile, che non coinvolge soltanto il mondo della scuola – hanno dichiarato i rappresentanti d'istituto degli studenti –. Per questo motivo il comitato scolastico ha pensato di fare la sua parte, utilizzando i fondi di cui disponeva per offrire un aiuto concreto alle attività di assistenza sanitaria del nostro territorio, con la speranza di avere una ricaduta positiva per tutti i nostri concittadini e per tutti coloro che sono impegnati in prima persona nella lotta alla diffusione di questo virus.”I fondi sono stati raccolti nel corso degli ultimi mesi dagli studenti dei Licei Poliziani, attraverso le attività organizzate dal comitato studentesco, le tessere d'istituto e il fondo cassa del comitato. La proposta avanzata dai quattro rappresentanti d'istituto è stata accolta positivamente da tutti gli studenti, che hanno così effettuato questa importante donazione a sostegno della comunità. La donazione è stata apprezzata anche dal dirigente scolastico e dai docenti dell'istituto, fieri dei loro studenti.“Accogliamo con piacere e tanta emozione la donazione da parte degli studenti, che commuove anche a livello personale. – ha commentato Adriano Giuliotti, presidente della Misericordia di Montepulciano – Stiamo ricevendo molte donazioni e tante forme di vicinanza da parte di cittadini e istituzioni, che mettiamo a disposizione di tutta la comunità per i servizi di assistenza. In questo periodo di emergenza sanitaria c'è bisogno di grande attenzione per le persone più fragili, soprattutto nelle case di riposo; i contributi verranno utilizzati per stabilire percorsi di sanificazione, acquistare macchinari e dispositivi medici che potranno essere utili per tutto il territorio.”