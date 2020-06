PD Montepulciano, Millacci rimodula la Segreteria: ''Entrano vecchie conoscenze e nuove energie''

Ilsegretario del Pd di Montepulciano, Alberto Millacci, rimodula la Segreteria del partito. Rientrano Giancarlo Pagliai ad un anno dalle sue dimissioni dovute alla sconfitta al referendum sulla fusione tra i comuni di Montepulciano e Torrita, Sonia Mazzini, coordinatrice della campagna elettorale dell’attuale sindaco Angiolini, Federica Caldesi già in passato membro della Segreteria. Il PD di Sant'Albino sarà rappresentato da Fulvio Fabrizzi. Entrerà nell’organismo comunale un giovanissimo, Andrea Batignani, 24 anni, alla sua prima esperienza in ambito politico. Del nuovo assetto di Segreteria faranno parte anche un gruppo di giovani in rappresentanza delle frazioni del Comune, gruppo che sarà coordinato da Gianluca Fè. I Segretari dei Circoli del territorio, saranno invitati in maniera permanente alle riunioni di Segreteria.Lascia l’esecutivo Monja Salvadori (tesoriere), in quanto nominata assessore dopo l’ultima tornata elettorale, e di conseguenza il ruolo di tesoriere del Partito viene assegnato a Tiziana Terrosi di Gracciano, la cui candidatura è stata votata all’unanimità dall’Unione comunale.Per la prima volta, dalla nascita del PD di Montepulciano, viene istituita la figura di Presidente dell’Assemblea comunale, sarà Francesca Profili a ricoprire questo ruolo molto importante per il buon funzionamento del partito. Francesca Profili ha esperienza sia politica che amministrativa e sicuramente sarà in grado di esercitare al meglio il suo ruolo. Anche questa scelta è stata votata all’unanimità dall’Unione comunale.“Ci aspettano appuntamenti molto importanti, primo fra tutti quello di sostenere e coadiuvare l’Amministrazione comunale nelle scelte da intraprendere per fronteggiare l’attuale situazione emergenziale derivata dal Covid-19. Altre sfide importanti che richiederanno un grande impegno del partito, saranno il referendum e le prossime elezioni regionali. Sono certo che con la squadra che mi affiancherà riusciremo a fare bene e a dare un ritrovato slancio al PD poliziano”, commenta il egretario Alberto Millacci.