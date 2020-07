Il programma ''E-state in Biblioteca'', tredici appuntamenti in due mesi a Montepulciano

Incontri letterari, letture per i piccoli, visite alla scoperta di Montepulciano

Nonostante le difficoltà del momento, la Biblioteca Archivio “Piero Calamandrei” di Montepulciano non ha abbandonato i suoi lettori, utenti, estimatori e quindi anche in questa estate un po' particolare organizza incontri e letture per grandi e piccini.Sono tredici gli appuntamenti in calendario, dal 10 luglio al 27 agosto; oltre alle letture per i bambini, divise per fasce d’età, curate dalle “ragazze della Bibliobimbi”, Benedetta, Caterina, Alicia e Francesca, sono state organizzate delle passeggiate-racconto alla scoperta della città tenute dal direttore Duccio Pasqui che, grazie al suo lavoro, tanto sa su Montepulciano ma che non saranno solo nozionistiche-storiche in quanto racconteranno storie curiose, fatti accaduti, aneddoti.E poi finalmente il Circolo dei Lettori. Montepulciano ha lettori molto colti, assidui, divoratori di libri, che necessitano di uno spazio dove incontrarsi e parlare insieme e quale migliore luogo se non il cortile adiacente alla Biblioteca?Due gli appuntamenti con le letture in spagnolo che Alicia terrà per i bambini; una lingua che nel nostro territorio sta destando sempre maggiore interesse.Infine non potevano mancare le letture in inglese per i bambini con Irene Bettollini, che tanto successo hanno avuto la scorsa estate e che hanno continuato ad essere richieste.In un clima di chiusura generale delle biblioteche verso prestiti, eventi, aperture sale studio, la Biblioteca di Montepulciano e il Comune hanno compiuto una scelta coraggiosa, ampliando gli orari di apertura, creando postazioni di studio per gli studenti universitari, rendendo libero da appuntamento l’accesso agli scaffali e quindi ai libri, riaprendo il prestito interbibliotecario con le biblioteche che a loro volta lo hanno riattivato, il tutto sotto stretto controllo e secondo rigide norme di sanificazione (obbligo di mascherine, igienizzanti, pulizie costanti e frequenti).“In un quadro regionale in cui il concetto di biblioteca – quale punto culturale di ripartenza culturale e come avamposto della nuova socialità post-Covid – fatica a trovare spazio – afferma Silvia Calamandrei, presidente dell’istituzione - la Biblioteca di Montepulciano si è rimboccata le maniche ed ha cercato orgogliosamente di realizzare proprio questo approccio”.“E’ propria in questa atmosfera di “rinascita” – prosegue Calamandrei – che si tengono incontri, letture, appuntamenti per i bambini: all’aperto, nel cortile del Palazzo del Capitano, dove le norme di distanziamento possono essere garantite più facilmente”.“Tutto questo non sarebbe stato possibile – conclude la presidente – senza l’appoggio della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e della Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese che condividono il progetto e mettono a disposizione lo spazio del cortile”.