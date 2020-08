Montepulciano, i Carabinieri arrestano spacciatore 55enne

Nella mattinata di oggi, martedì 5 agosto, un 55enne di Montepulciano, ben conosciuto dai Carabinieri per i suoi precedenti e già destinatario della misura restrittiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari su ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Siena.All’applicazione della misura cautelare si è giunti all’esito di indagini condotte tra gennaio e aprile di quest’anno dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montepulciano, iniziate sulla base di alcune segnalazioni riguardanti un presunto spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella frazione di Abbadia.Le attività investigative dei Carabinieri, condotte anche con mirati servizi di osservazione, hanno portato al rinvenimento di 14 dosi di eroina, trovate addosso ad alcuni dei clienti della persona arrestata, oltre al sequestro di una decina di grammi della stessa sostanza e di 400 euro in contanti, trovati oggi a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione del destinatario dell’ordinanza.Alla fine delle indagini il quadro indiziario sul conto dell’indagato è risultato chiaro: l'uomo ha esercitato un’attività di spaccio a tempo pieno rifornendo una fitta rete di tossicodipendenti anche in pieno lockdown, non curandosi delle restrizioni imposte alla circolazione delle persone in quel periodo.Ne è seguita una proposta di misura restrittiva indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena (PM Ludovici), con concorde richiesta del magistrato e quindi con l’emissione del provvedimento da parte del GIP Buccino Grimaldi.