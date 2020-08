I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Montepulciano, sono intervenuti questa mattina, lunedì 10 agosto, a causa di un incidente stradale in avvenuto in via Lauretana (Montepulciano Stazione).Un motocarro è finito in un fossato e la squadra Vigili del Fuoco, dopo aver liberato il conducente, rimasto incastrato all'interno, lo ha affidato ai sanitari del 118 per il successivo trasporto in ospedale.