Montepulciano, Scuola Elementare di Teatro a Palazzo Ricci

Riprendono i corsi, dopo lo stop Covid, della Scuola Elementare di Teatro presso l’Accademia di Palazzo Ricci di Montepulciano che la ospita e patrocina. Inventata e diretta dal regista e pedagogo Carlo Pasquini.Iniziano gli adulti giovedì 15 ottobre alle 21.30 e subito dopo, venerdì 16 alle 18.00 i ragazzi dagli 8 ai 14/15 anni. Il corso per ragazzi è particolarmente importante in questo momento così difficile dove i ragazzi hanno bisogno di lavorare sulla creatività insieme ai loro compagni.Il 7 novembre primo incontro del gruppo Formare una Compagnia per i giovani. Composto da ex studenti dei Licei Poliziani e da giovani talenti che Pasquini scopre nel territorio. Sono reduci da un bel successo: Propizio sapere dove recarsi presentato al 45° Cantiere Internazionale di Montepulciano.L’idea di Pasquini è che “Tutti possono recitare perché tutti trovano un modo per esprimersi. Sentirsi creativi, superare le timidezze, darsi un obiettivo, stare insieme, crescere, dedicare del tempo a se stessi. L’arte millenaria del teatro è nata con questo scopo.”La prima lezione è di prova. Abbigliamento comodo e mascherine.Ci si può iscrivere per tutto il mese di novembre. Info al 348.7455833.