Pellegrini e Picchi (Lega): ''Montepulciano, il ponte di Valiano inibito al traffico crea problemi alla viabilità''

"Il ponte di Valiano che attraversa il Canale Maestro della Chiana, situato nel comune di Montepulciano sulla SP10 Lauretana, è ormai transennato da molti mesi, creando, dunque, seri disagi alla normale viabilità locale. Non si comprende, pertanto, se qualcuno si stia effettivamente occupando del problema e quale possa realmente essere la data d'inizio dei doverosi lavori di ripristino."Così Tiziana Pellegrini responsabile Lega di Montepulciano ed il commissario provinciale onorevole Guglielmo Picchi che, sulla questione, hanno quindi chiesto al Consigliere regionale Marco Casucci, di presentare un'apposita interrogazione per far piena luce sulla problematica, "confidando altresì di potere dare qualche esauriente risposta ai residenti, giustamente perplessi da questa totale inoperosità che si trascina, colpevolmente, da troppo tempo."