Il Mercatino di Natale di Montepulciano quest'anno è online

Anche in un anno così imprevedibile, Montepulciano non poteva rinunciare al suo famoso Mercatino di Natale, da 6 anni tappa obbligata per centinaia di migliaia di italiani e stranieri. Nell’impossibilità di allestire l’evento tra le splendide strade e piazze del borgo toscano, la perla del Cinquecento, l’Associazione ViviMontepulciano e il Comune, organizzatori di Natale a Montepulciano, hanno lanciato sul Web il “Mercatino di Natale online” ( www.mercatino.nataleamontepulciano.it ), il primo in Italia, con già più di 50 espositori e oltre 3.000 prodotti in vendita.Non si tratta di un semplice e-commerce, ma di una vera e propria riproduzione del mercatino di Natale più grande del centro Italia. Infatti, l’idea che sta alla base di questa iniziativa è quella di dare visibilità e sostenere, in un momento così difficile, gli espositori e agli artigiani storici del mercatino, mettendoli direttamente in contatto con i tanti visitatori affezionati e fidelizzati che negli anni hanno scelto la meta toscana per le loro vacanze nei giorni dell’Avvento e delle festività natalizia. Ogni prodotto ha dietro una storia, una famiglia e tanto tanto lavoro. Per questo, attraverso le pagine dedicate, gli utenti potranno selezionare tutti i prodotti in vendita per singolo espositore, sapere da quale territorio arrivano, conoscerne i segreti della lavorazione e della produzione, ordinarli facilmente con un contatto diretto, quasi come avviene tra le casine di Piazza Grande.Sin dalle scelta grafiche, fotografiche e di layout, il sito intende accompagnare l’utente in una scoperta virtuale del mercatino di Montepulciano, cercando, per quanto possibile, di farlo immergere in un’esperienza immersiva, alla scoperta sin da subito di un terra apprezzata in tutto il mondo per il paesaggio, l’accoglienza, ma anche l’esclusività e la qualità dei prodotti “made in Tuscany”. All’interno del sito è presente, infatti, la possibilità di acquistare alcuni originali cestini natalizi composti da vere e proprie eccellenze enogastronomiche del territorio, prodotte da aziende locali secondo metodi tradizionali e naturali, e una selezione di vini a scelta tra il Rosso di Montepulciano e il Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Accanto ai prodotti tipici, si trovano addobbi natalizi, artigianato esclusivo, creazioni hand-made, bigiotteria, giochi per bambini, arredo casa, beauty, accessori e tanto altro ancora. Il Mercatino di Montepulciano online offre una scelta incredibile di prodotti per uno shopping natalizio all’insegna dell’originalità e della creatività, da sempre caratteristiche principali e marchi di fabbrica della manifestazione poliziana.