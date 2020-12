Realtà virtuale e visori, i Licei Poliziani a 360 gradi

La pandemia non forma le attività dei Licei Poliziani. Device e interfacce apposite per visitare la scuola a 360° in realtà virtuale

I Licei Poliziani hanno sperimentato ormai da tempo la realtà aumentata, grazie all’allestimento con i fondi europei dell’Aula 3.0. Quest’anno, a partire dall’inizio dell’anno scolastico, è stato iniziato il progetto “Visita della scuola a 360° in VR” (realtà virtuale), ovvero una simulazione di situazioni reali mediante l’utilizzo di device e interfacce apposite come i visori. L’esperienza, conclusa appena prima dell’entrata in vigore della DAD, ha prodotto una visita virtuale a 360° interattiva della sede centrale e del plesso “San Bellarmino”. Sono stati gli studenti della classe V B sezione scientifica, già protagonisti delle precedenti esperienze di realtà aumentata, guidati dalla professoressa Sonia Casini loro insegnante e animatrice digitale, a portare avanti il progetto.La collaborazione con Italia 3D Academy di Pisa ha consentito ai ragazzi momenti di formazione, per la stesura dello storyboard, e attività pratiche con l’ uso della videocamera per le riprese a 360°, quindi il montaggio degli audio e dei video. I ragazzi e l’insegnante sono stati impegnati il pomeriggio per poter accedere ai locali della scuola in sicurezza e hanno elaborato un prodotto bruciando le tappe al fine di renderlo fruibile in occasione delle giornate di open day organizzate dalla scuola. Il risultato è stato davvero entusiasmante perché la visita ai vari ambienti della scuola avviene in modo completamente immersivo, grazie all’uso dei visori che la scuola ha già acquistato e che metterà a disposizione di tutti gli alunni che, ritornati in didattica in presenza, visiteranno l’istituto in occasione degli open day. La visita è anche interattiva in quanto ogni visitatore può scegliere il percorso che preferisce utilizzando un cursore che appare sullo schermo.“La realtà aumentata è un arricchimento della percezione sensoriale umana mediante informazioni che altrimenti non sarebbero percepibili dai cinque sensi - spiega la professoressa e animatrice digitale, Sonia Casini -. Il percorso che ha portato alla creazione di esperienze in AR (realtà aumentata) non è stato semplice: si è partiti da obiettivi utili alla didattica con l’arricchimento in realtà aumentata di opere letterarie, come novelle e romanzi, che hanno portato a traguardi prestigiosi come il conseguimento del Premio Didacta 2019 a Firenze, fino a soluzioni sempre più impegnative, come la presentazione della scuola che compare sul sito ufficiale dei Licei e lo sviluppo di un percorso sulla Commedia dantesca confluito nel sito della Regione toscana sulle buone pratiche in DaD a marzo 2020. Passare quest’anno alla realtà virtuale significa alzare il livello delle nostre competenze e offrire un prodotto ai nostri futuri studenti che li conduca, nell’impossibilità di visitare la scuola a causa dell’emergenza pandemica, in un viaggio immersivo pieno di emozioni.”Il video a 360° è visitabile da pc dal link https://player.vrdirect.com/?cinex-token=9e7d8n (si può procedere alla visualizzazione anche dal sito dei Licei Poliziani nella sezione Orientamento in entrata), da cellulare attraverso la app VRdirect, con l’inserimento del codice ntc6r9 e con l’attesa del download. Per la visita immersiva basta porre il cellulare all’interno del visore e godersi lo spettacolo: si potrà cambiare scena solo orientando il proprio sguardo e scegliendo un ambiente in cui compariranno gli studenti che spiegano le caratteristiche di quello spazio didattico o laboratorio. Curiosità: i visori personalizzati con logo della scuola saranno offerti come gadget agli studenti che visiteranno la scuola in presenza durante gli open day naturalmente quando sarà possibile.